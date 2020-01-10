Путин назвал дату начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту
- РИА Новости
По словам Путина, открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении рынка полуострова и насыщении его качественными и доступными товарами.
Президент отметил, что «особенно рассчитывает на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения».
«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров (по Крымскому мосту. — RT)», — цитирует главу государства Интерфакс.
23 декабря Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав по мосту в кабине машиниста поезда.
В ноябре 2019 года замглавы Министерства транспорта России Владимир Токарев сообщил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 июня 2020 года.