Путин назвал Крымский мост «красавцем»

Российский лидер Владимир Путин во время поездки по железнодорожной части Крымского моста назвал сооружение «красавцем».

Глава государства, находясь в кабине машиниста, обратил внимание, что поезд «значительно мягче идёт», чем на автомобильном переходе Крымского моста, передаёт Интерфакс.

«Красавец, а не мост», — сказал президент.

23 декабря состоялась церемония открытия железнодорожной части Крымского моста.

Путин в кабине машиниста проехал по мосту.

Позднее состоялось отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Подробнее — в материале RT.