Путин назвал Крымский мост «красавцем»
- © Сергей Гунеев
- РИА Новости
Глава государства, находясь в кабине машиниста, обратил внимание, что поезд «значительно мягче идёт», чем на автомобильном переходе Крымского моста, передаёт Интерфакс.
«Красавец, а не мост», — сказал президент.
23 декабря состоялась церемония открытия железнодорожной части Крымского моста.
Путин в кабине машиниста проехал по мосту.
Позднее состоялось отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Подробнее — в материале RT.