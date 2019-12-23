Путин назвал Крымский мост «красавцем»

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Российский лидер Владимир Путин во время поездки по железнодорожной части Крымского моста назвал сооружение «красавцем».
Путин назвал Крымский мост «красавцем»
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Глава государства, находясь в кабине машиниста, обратил внимание, что поезд «значительно мягче идёт», чем на автомобильном переходе Крымского моста, передаёт Интерфакс.  

«Красавец, а не мост», — сказал президент.

23 декабря состоялась церемония открытия железнодорожной части Крымского моста.

Путин в кабине машиниста проехал по мосту

Позднее состоялось отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. 

Подробнее — в материале RT.

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