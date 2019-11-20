Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года

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Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Планируется 1 июня», — заявил Токарев.

Он рассказал, что в первую очередь по железнодорожной части моста будут перевозить топливо и строительные материалы. 

8 ноября началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым.

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