Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму

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Президент России Владимир Путин заявил, что сфера здравоохранения в Крыму находится в плачевном состоянии, поскольку не хватает специалистов, а здания и оборудование медицинских учреждений изношены.
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития Крыма и Севастополя.

По его словам, масштаб задач в сфере здравоохранения «действительно, огромный».

«Отрасль находится в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены. Причём мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом — здесь хуже, чем в целом по России», — цитирует президента РИА Новости.

Он добавил, что в Крыму также не решены вопросы касательно лицензирования, из-за этого на полуострове сложился перекос в сторону платной медицины.

Путин отметил, что необходимо устранить этот дисбаланс и гарантировать каждому жителю полуострова качественное бесплатное медицинское обслуживание.

«Я прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме и дать конкретные предложения по ситуации в сфере здравоохранения», — сказал он.

Также Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма.

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