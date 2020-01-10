МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России вернул Киеву ноту протеста в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.

«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста», — заявили в ведомстве.

Как отметили в МИД, российский лидер и другие официальные лица страны не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки по территории России.

«Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя России», — подчеркнули в министерстве.

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в Крым.

В четверг, 9 января, сообщалось, что президент России понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». В ходе манёвров были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.