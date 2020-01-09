МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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Украинское Министерство иностранных дел выразило протест в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым.
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко.

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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