В Крыму заявили о росте числа туристов с Украины

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Александра Рыкова
В Министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказали RT об увеличении числа туристов с Украины в 2019 году.
В Крыму заявили о росте числа туристов с Украины
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

В ведомстве уточнили, что в 2019 году Крым посетили 1,1 млн украинцев, в то время как в 2018-м их было примерно на 100 тыс. меньше.

Отмечается, что большинство украинцев посетили Ялту (58,3%), Симферополь (14,6%) и Евпаторию (8,5%).

Также среди туристов с Украины были популярны города Саки (3,7%) и Большая Алушта (3,5%).

Кроме того, украинцы посещали Судак, Феодосию, Керчь и Сакский район, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в 2019 году на полуострове отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года.

Он отметил, что среди иностранных туристов больше всего жителей Украины.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее также заявила о возможном увеличении туристического потока в Крым на 20% после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

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