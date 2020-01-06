В Крыму оценили число посетивших полуостров в 2019 году туристов
- РИА Новости
«Несмотря на санкции, у нас отдохнули представители 159 стран мира, с пяти континентов, что зафиксировано соответствующими службами… Так что Крым движется вперёд», — сказал он.
Черняк отметил, что с запуском железнодорожного сообщения «у полуострова открываются большие перспективы».
«Это даст соответствующий результат в 2020, 2021 и 2022 годах. Планируется ещё открытие более десятка направлений, связующих железнодорожным путём Крым с материковой частью России. Не только Москва, Санкт-Петербург, но и Сибирь, и Урал смогут круглый год, независимо от погоды, времени суток и сезона, приезжать в Крым. Крым идёт вперёд, и та цифра, которая стоит у нас в планах (от 8 млн до 10 млн), вполне реальна и достижима. В ближайшую пятилетку мы её реализуем», — добавил он.
Ранее Аксёнов назвал число посетивших Крым в 2019 году туристов.