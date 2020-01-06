Аксёнов назвал число посетивших Крым в 2019 году туристов

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в 2019 году на полуострове отдохнуло 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом он написал в своём Facebook.

По словам Аксёнова, 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Он отметил, что в числе иностранных туристов лидируют жители Украины. В 2019 году Крым посетило около 1,1 млн украинцев.

«Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к «оккупантам» в гости не ездят», — сообщил Аксёнов.

Ранее аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix рассказали, из каких стран чаще всего приезжали в Крым в 2019 году.

В пятёрку стран вошли Белоруссия, Армения, Казахстан, Израиль и Эстония.