Стало известно, из каких стран чаще всего приезжали в Крым в 2019 году

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Александра Рыкова
В Крым в 2019 году чаще всего приезжали из стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса для путешественников Biletix, которые есть в распоряжении RT.
Стало известно, из каких стран чаще всего приезжали в Крым в 2019 году
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Так, наибольшее число прибывших в Крым туристов-иностранцев аналитики фиксируют среди граждан Белоруссии (21%), Армении (16%) и Казахстана (10%).

Помимо них, в пятёрку стран-лидеров вошли Израиль (6%) и Эстония (4%).

Отмечается, что Крым также посещали туристы из стран дальнего зарубежья. В рейтинг попали Италия, Германия, Испания, ОАЭ и Франция.

Средний чек на перелёт в Крым и обратно из-за границы в 2019 году составил 26,5 тыс. рублей.

Чаще остальных в Крым приезжали туристы 45—50 лет, причём 6,6% из них с детьми.

При этом средняя продолжительность пребывания иностранцев в Крыму составила 19 дней, а россиян — 11 дней.

Самым популярным месяцем посещения Крыма у иностранцев в 2019 году стал июнь, отмечают аналитики.

Кроме того, в середине 2019 года крымское погрануправление ФСБ фиксировало рост турпотока с Украины.

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