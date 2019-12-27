Предновогодний выходной: Минтруд напомнил регионам о нормах при переносе рабочего дня с 31 декабря

Минтруд напомнил российским регионам о необходимости соблюдать трудовое законодательство в связи с решением некоторых из них объявить 31 декабря нерабочим. В ведомстве пояснили, что в данном случае идёт речь о работе в выходной день (28 декабря) вместо будничного предновогоднего. 31 декабря будет выходным в нескольких субъектах, включая Крым, Татарстан и Курскую область. Однако от работы 31 декабря освобождены только госслужащие — в отношении остальных сотрудников решение примут работодатели.

Министерство труда и социальной защиты России напомнило региональным властям о нормах трудового законодательства. На такой шаг ведомство пошло в связи с тем, что в ряде субъектов 31 декабря назначили выходным днём.

Такие решения были приняты в Крыму, Севастополе, Ингушетии, Татарстане, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Брянской, Курской, Магаданской, Волгоградской и других регионах России.

«В связи с переносами в отдельных субъектах Российской Федерации рабочего дня 31 декабря 2019 года на выходной день декабря Минтруд направил в регионы письмо с напоминанием о соблюдении норм трудового законодательства», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минтруда.

В ведомстве пояснили, что назначение 31 декабря нерабочим днём взамен отработанного выходного с точки зрения законодательства оформляется как привлечение сотрудников в выходной день. В соответствии с Трудовым кодексом России, так как жителям нескольких регионов предложили выйти на работу в выходной, а затем отдыхать в будний день, оплачиваться такой труд будет как обычно.

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Напомним, что не все субъекты присоединились к этой инициативе. Среди них и Москва. Как объяснил мэр столицы Сергей Собянин, он не может отпустить своих московских чиновников в этот день, потому как им необходимо организовывать новогодние мероприятия.

«Я могу для своих чиновников сделать выходным днём, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем в обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, «Путешествие в Рождество» и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придётся погулять», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо регионов, выходным 31 декабря сделали для Вооружённых сил России. Об этом в ходе селекторного совещания объявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу — с учётом того, что довольно напряжённое окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооружённых силах», — сказал он.

Россиян, которых не затронут изменения, ждёт короткая рабочая неделя — 30 и 31 числа надо будет выйти на работу. Затем последуют новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января.

Оценивая решение руководителей регионов сделать 31 декабря выходным в ходе Большой пресс-конференции 19 декабря, президент России Владимир Путин назвал его логичным.

«Что касается выходного 31-го, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами. Которые вы сейчас привели, полностью согласен. Это лежит на поверхности. Но как это сделать (на федеральном уровне. — RT), и можно и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — сказал он.

Инициативу ввести выходной 31 декабря поддержали и законодатели. В конце ноября депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект с соответствующим предложением. Глава комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослав Нилов допустил, что с учётом позиции президента и ряда глав регионов, законопроект будет принят.

«Полагаю, что в следующем году, учитывая позицию президента и общую дискуссию и то, что сегодня уже полстраны на уровне губернаторов сделали переносы (выходного. — RT), либо будет законопроект ЛДПР поддержан, либо правительство нормативно-правовой акт свой подправит», —цитирует его РИА Новости.

Однако в этом году сделать выходным 31 декабря уже невозможно. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, подобные решения должны приниматься заблаговременно.

«Есть же определённые ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне», — сказала она 26 декабря.

Согласно Трудовому кодексу, правительство имеет право назначать дополнительные выходные, однако такой нормативно-правовой акт необходимо выпускать не менее чем за два месяца до того дня, о котором идёт речь.