Будничный отдых: в Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в следующем году ждёт восемь коротких рабочих недель. Об этом рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец. Семь из них придутся на первое полугодие. Дополнительные выходные принесут январские праздники, День защитника Отечества, Международный женский день, длинные майские праздники, а также День России и День народного единства.

В 2020 году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель, при этом большая их часть придётся на первое полугодие. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец.

«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год», — отметил Шкловец.

Напомним, что согласно утверждённому ещё летом календарю выходных дней, с 1 по 8 января включительно в России будут новогодние каникулы. После них последует два рабочих дня — 9 и 10 января (четверг и пятница), а затем снова будут выходные.

Стоит добавить, что короткой будет и последняя трудовая неделя уходящего 2019 года — лишь понедельник и вторник 30 и 31 декабря россияне встретят на работе, после чего и уйдут на новогодние каникулы.

В феврале у россиян будет один дополнительные выходной — понедельник 24 февраля. Это связано с тем, что праздник День защитника Отечества выпал на воскресенье, а потому выходной был перенён на понедельник.

Аналогичная ситуация сложилась и в первом месяце весны с Международным женским днём — понедельник, 9 марта, будет выходным.

Формально в апреле дополнительных выходных нет, однако последняя рабочая неделя месяца будет сокращённой за счёт праздника Дня весны и труда 1 мая — он выпадает на пятницу. Майские праздники в 2020-м будут выглядеть следующим образом: 1, 2, 3, 4 и 5 мая — выходные, затем 6, 7 и 8 — рабочие, а после этого, в связи с Днём Победы, 9, 10 и 11 число снова будут выходными.

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Такими длинными первые майские праздники получились за счёт новогодних. Ранее сообщалось, что пришедшиеся на выходные дни 4 и 5 января будут перенесены на понедельник и вторник 4—5 мая. Таким образом будут созданы условия «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период», отмечали в Минтруде.

«Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму ст. 110 (Трудового. — RT) кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — подчёркивается в пояснительной записке к постановлению правительства о переносе праздничных дней.

Следующая сокращённая рабочая неделя придётся на середину июня, когда пятница, 12 число, будет выходной в связи с празднованием Дня России.

Второе полугодие традиционно будет гораздо менее богато на праздничные дни — на весь оставшийся год придётся всего одна сокращённая неделя. В начале ноября День народного единства (4 число) разобьёт неделю на рабочие понедельник-вторник и четверг-пятницу.

Стоит добавить, что последняя рабочая неделя года также получится короткой — 1 января 2021-го придётся на пятницу.

Таким образом в високосном 2020 году, согласно производственному календарю, из 366 календарных дней рабочими будут 248, а остальные 118 — выходными. В уходящем году было на один рабочий день меньше, число выходных не изменится.

РИА Новости

Спорное 31 декабря

В связи с тем, что в 2019 году 31 декабря стало рабочим днём, в обществе началась дискуссия о том, насколько это целесообразно. В конце ноября депутаты внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который должен сделать последний день года выходным, при этом не удлиняя следующие за ним каникулы.

Авторами выступили глава комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

В пояснительной записке подчёркивается, что 31 декабря работники «нередко не выполняют трудовые функции в полном объёме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года».

«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — говорится в документе.

Эту инициативу поддержала Федерация Независимых профсоюзов России. Однако в Минтруде заявили, что в этом году внести изменения уже невозможно.

В связи с этим стоит отметить, что в некоторых российский регионах власти рекомендовали сделать 31 декабря выходным. В частности, речь идёт о Крыме, Ингушетии, Бурятии, Ставропольском крае и других. Местные власти рекомендовали руководителям различных учреждений и организаций сделать рабочей субботу 28 декабря, а 31 числа отпустить своих работников по домам.