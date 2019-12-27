Психолог рассказал, как поддержать новогоднее настроение

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Психолог Сергей Ланг в беседе с радио Sputnik дал рекомендации, как поддержать новогодний настрой в условиях аномально тёплой погоды и отсутствия снега.
Психолог рассказал, как поддержать новогоднее настроение
  • АГН «Москва»

По его словам, многих россиян может сильно расстраивать отсутствие снега на улицах города, поэтому они должны сами создавать новогоднее настроение вне зависимости от погоды.

«Наша психика даёт определенный отклик от внешних раздражителей. Надо слушать новогоднюю музыку, в плейлист надо закачать песни, которые создают настроение. Второй момент — это картинка. Надо украсить свой дом, а также сменить свой внешний вид. Чтобы побороть депрессию, надо ярче одеваться», — посоветовал Сергей Ланг.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 31 декабря в Москве ожидается температура выше ноля, дождь и мокрый снег.

Психолог Анетта Орлова в беседе с сайтом «Москва 24» также дала рекомендации о том, как не потерять новогоднее настроение в дождливую погоду.

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