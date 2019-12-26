В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 31 декабря

Температура выше ноля, дождь и мокрый снег прогнозируются в Москве 31 декабря, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 30 декабря через город будет проходить фронтальный раздел: в течение дня температура будет повышаться, во второй его половине выпадет мокрый снег.

«А вот 31-го числа температура положительная, тоже осадки будут, но преимущественно в виде мокрого снега и даже дождя», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что по поводу новогодней ночи ясности пока нет, но уже понятно, что после Нового года температура понизится.

Ранее сообщалось, что снежный покров образуется в столице к 30 декабря.