В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 31 декабря

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Температура выше ноля, дождь и мокрый снег прогнозируются в Москве 31 декабря, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 31 декабря
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По его словам, 30 декабря через город будет проходить фронтальный раздел: в течение дня температура будет повышаться, во второй его половине выпадет мокрый снег.

«А вот 31-го числа температура положительная, тоже осадки будут, но преимущественно в виде мокрого снега и даже дождя», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что по поводу новогодней ночи ясности пока нет, но уже понятно, что после Нового года температура понизится.

Ранее сообщалось, что снежный покров образуется в столице к 30 декабря.

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