В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 31 декабря
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- РИА Новости
По его словам, 30 декабря через город будет проходить фронтальный раздел: в течение дня температура будет повышаться, во второй его половине выпадет мокрый снег.
«А вот 31-го числа температура положительная, тоже осадки будут, но преимущественно в виде мокрого снега и даже дождя», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Он отметил, что по поводу новогодней ночи ясности пока нет, но уже понятно, что после Нового года температура понизится.
Ранее сообщалось, что снежный покров образуется в столице к 30 декабря.