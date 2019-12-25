Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров. Об этом заявил исполняющий обязанности Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу, 28 декабря, осадки будут уже в более определённой форме — небольшой снег, но «совсем небольшой, слегка покроет землю», передаёт ТАСС.

«В воскресенье — тоже небольшой снег, но опять не тот, который можно ассоциировать со снежной зимой. А вот в понедельник — снег уже более заметный. И вот он уже действительно укроет землю», — сказал специалист.

Он также отметил, что сложно сказать, продержится ли этот снег до Нового года.

По предварительным прогнозам, во вторник, 31 декабря, в Москве вновь ожидается потепление и снежный покров может растаять.

Ранее ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в конце недели в Москве выпадет небольшой снег.