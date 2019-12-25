Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

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Небольшой снег выпадет в Москве в конце недели, сообщила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег
  • РИА Новости

По её словам, в пятницу, субботу и воскресенье ожидается облачная погода с пониженным атмосферным давлением.

«Местами не исключены осадки, преимущественно это будет всё-таки снежок. Ляжет ли он на землю — пока сказать сложно, пока ещё земля довольно тёплая», — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она также рассказала, что на большей части территории города температура будет около 0 °С либо слабо отрицательной и это «даёт нам надежду на то, что тот снежок, который у нас выпадет, у нас всё-таки задержится на траве».

Синоптик не исключила, что будет сформирован снежный покров.

Ранее сообщалось, что декабрь в Москве может стать одним из трёх самых тёплых за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет. 

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