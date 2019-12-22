Декабрь в Москве может стать самым малоснежным за последние 70 лет

Декабрь в Москве может стать одним из трёх самых тёплых за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет. Об этом сообщают «Метеовести».

Отмечается, что в настоящее время средняя температура декабря составляет +1 °С, что «более чем на 6 °С превышает рамки климата», и он, «скорее всего, окажется в тройке самых тёплых декабрей за последние 50 лет», а также «может стать и самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, то есть за последние 70 лет».

На данный момент самыми малоснежными были декабри 1960 и 2008 годов, когда было «лишь по десять дней со снегом», а в текущем декабре таких дней пока только пять.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве в новогоднюю ночь.