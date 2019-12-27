Шойгу объявил 31 декабря выходным днём в вооружённых силах

Предновогодний день будет выходным в Вооружённых силах России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учётом того, что довольно напряжённое окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год», — сказал он.

Начальнику Генштаба ВС Валерию Герасимову предписано довести распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной — проконтролировать его выполнение.

Власти ряда регионов уже освободили местных чиновников от работы 31 декабря и рекомендовали работодателям поступить так же.

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект с предложением сделать последний день года нерабочим.

Президент Владимир Путин отметил, что идея логична, с аргументами он полностью согласен.