Зима в новогоднюю ночь: синоптики пообещали москвичам похолодание и снег 31 декабря

Похолодание и снег придут в Москву ближе к Новому году, прогнозируют синоптики. Согласно расчётам метеорологов, в новогоднюю ночь в столице ожидается небольшой минус со снегом, который укроет землю и «создаст зимний пейзаж». Но уже в январе в регионе вновь ожидаются аномальные температуры, значительно превышающие норму, отмечают специалисты.

В Москве в новогоднюю ночь можно ожидать минусовую температуру со снегом. Об этом RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, на предстоящей неделе снова не стоит ожидать холодов из-за приближения тёплого фронта.

«В субботу у нас немного похолодало, поднялось давление, было малооблачно. Теперь же снова идёт тёплый фронт, несёт тёплый воздух. Поэтому числа до 27 декабря у нас будет тепло. Причём самым тёплым днём будет вторник», — рассказал синоптик.

Он уточнил, что в ночь с воскресенья на понедельник ожидается около 0 °С. В понедельник воздух прогреется до +3...+5 °С, а во вторник днём столбики термометров поднимутся до +3...+7 °С, и такая же температура сохранится в среду.

Цыганков подчеркнул, что к концу недели ожидается рост атмосферного давления, за счёт этого ночные и дневные температуры немного опустятся. Он подтвердил, что среднесуточная температура в столице в некоторые дни будет выше нормы на 11—12 °С.

«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», — заключил он.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT также сообщила, что к Новому году в столицу должна прийти зимняя погода. По её словам, начало декабря в московском регионе выдалось довольно тёплым, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 5—6 °С.

«И о снеге жителям столичного региона приходится пока только мечтать. Приближается Новый год и, конечно, он у нас ассоциируется со снежным покровом и с морозцами. Думаю, что погода в этом году исправится как раз в канун Нового года», — рассказала она.

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Согласно расчётам синоптиков, на снег можно будет рассчитывать после 28 декабря. По словам Поздняковой, может выпасть небольшое количество осадков, однако они сформируют устойчивый снежный покров и создадут «белый пейзаж» в столичном регионе.

«И можно рассчитывать, что этот снег останется в новогоднюю ночь. Расчёты также показывают, что температура воздуха в канун Нового года будет отрицательной и в ночные, и в дневные часы», — добавила она.

Всё это, по прогнозам синоптиков, позволяет москвичам рассчитывать на зимнюю погоду со снегом и лёгкими морозами в ночь с 31 декабря на 1 января.

Напомним, почти на всей территории европейской части России из-за влияния циклонов установилась необычно тёплая погода. Температурные показатели значительно превышают норму и бьют многолетние рекорды. В частности, в Москве 18 декабря столбики термометров поднялись выше рекордного показателя 1886 года и достигли максимального значения за всю историю метеонаблюдений — +5,4 °С.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в течение ближайших семи дней снега ожидать не стоит. Он пояснил, что Москва окажется в гребне высокого давления, при котором условий для формирования облаков не бывает, соответственно, «снегу неоткуда взяться».

«А потом опять потеплеет, осадки выпадут, но в виде дождя. Конечно же, снег будет, но позже», — заявил синоптик агентству «Москва».

РИА Новости

© Алексей Майшев

Кроме того, Вильфанд рассказал, что уходящий год, скорее всего, станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Москве.

Он напомнил, что постоянные метеорологические наблюдения ведутся в России с 1879 года, но в 2019 году среднегодовая температура в Москве наверняка станет одной из самых высоких.

«С большой вероятностью (этот год) на первое место выйдет», — отметил он.

Вильфанд напомнил, что 11 месяцев текущего года уже стали самыми тёплыми в истории столицы.

Комментируя погоду последних месяцев kp.ru, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов оценил будущее зим в России. Он пояснил, что со временем российская зима станет мягче, а перепады температур между летним и зимним периодами существенно сократятся.

«Мы движемся в сторону европейской зимы. То есть температура будет зимой около 0 ˚С, -5 ˚С, морозы -10 ˚С. Скоро это, в общем-то, станет реальностью. Потому что меняется климат и мы движемся в этом направлении», — пояснил он.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил «МК», что уже в январе и феврале «невероятно аномальные температуры» могут прийти в Москву. По его словам, стоит ожидать значительных превышений температурной нормы.