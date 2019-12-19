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Горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья задержали открытие сезона из-за погодных условий

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В Москве и области горнолыжные курорты вынуждены задержать открытие сезона из-за аномально тёплой погоды и отсутствия снега в регионе, сообщает «Газета.Ru».
Горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья задержали открытие сезона из-за погодных условий
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

По данным представителя клуба Гая Северина (Чулково, Раменский район Московской области), открытие трасс может задержаться примерно на месяц, при этом точная дата до сих пор неизвестна.

«Сейчас прогноз погоды до 28 декабря совершенно не предполагает никаких морозов. Если 28 декабря начнутся хоть какие-то морозы, нам понадобится ещё четыре-пять дней на подготовку склона, его оснежение. И тогда уже 2—3 января, если всё складывается, мы прогнозируем открытие», — сообщили в клубе.

Также закрыт склон спортивного клуба «Лата Трэк», не может принять посетителей популярная трасса в парке «Сокольники».

В горнолыжном клубе «Целеево» в настоящее время загрузка горнолыжного склона составляет только 35%, а на горнолыжном курорте «Сорочаны» спуски обрабатывают снежными пушками.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни Москву ожидает ещё одна волна тёплой погоды.

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