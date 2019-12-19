Синоптики прогнозируют «волну тёплой погоды» в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в Москве на ближайшей неделе.

«Ожидается ещё одна волна тёплой погоды, она придётся на 23—24 декабря, не исключено, что для этих дат температура будет близка к климатическим рекордам. Поэтому не исключено, что в Москве будет ещё один или даже не один температурный рекорд», — рассказала Позднякова.

По её словам, перед Новым годом небольшое количество снега может всё-таки выпасть.

Синоптик также рассказала, что в предстоящие выходные погода будет слегка морозной.

«В ночные часы будет слабоотрицательная температура. Порядка -1…-3 °С в ночь на субботу, в ночь на воскресенье минимальная температура — около 0 °С. При переменной облачности и отсутствии осадков температура преодолеет нулевой рубеж и в субботу — порядка 0…+2 °С, в воскресенье будет более облачно, с осадками, поэтому температура в дневные часы останется около 0 °С», — пояснила она.

Позднякова добавила, что в последующие дни подойдёт ещё один атлантический циклон, который принесёт небольшие осадки.

«Поскольку ночная температура будет слабоотрицательная, то не исключён мокрый снег, в дневные часы температура вновь будет повышаться до +3…+5 °С», — заключила она.

Ранее Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве в четверг, 19 декабря. Отмечается, что сила ветра будет достигать 19—24 м/с.