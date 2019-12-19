Климатические рекорды: какой погоды ждать жителям европейской части России в конце декабря

Обусловленная циклоном необычно тёплая погода обновляет температурные рекорды в ряде областей европейской части России. В частности, в Москве в среду был превышен показатель 133-летней давности. При этом в столице усилился ветер, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения были закрыты створки дамбы на Финском заливе, однако ближе к вечеру 19 декабря опасность миновала. По прогнозам синоптиков, к выходным температура немного понизится, но уже в начале следующей недели ещё один циклон принесёт новую волну тепла в столичный регион.

На территории большей части Европейской России из-за влияния циклонов установилась необычно тёплая погода. Температурные показатели значительно превышают норму и бьют державшиеся много лет рекордные отметки.

«Волна тепла, принесенная активным западным циклоном, обновила абсолютные максимумы температуры на метеостанциях областей северо-запада и центра Европейской России», — сообщили в Гидрометцентре России.

«Температурный рекорд был побит вчера и уже побит сегодня. Вчера максимальная температура в Москве достигла +5,6 °С, что на 0,3 °С выше рекорда 1886 года, а сегодня в три часа ночи было +6,5 °С, а рекорд 1982 года для 19 декабря составлял +5,6˚С», — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Только ближе к вечеру четверга температура воздуха в столице начала опускаться ниже 4 °С. Погода была облачной с прояснениями, местами прошли осадки. При этом усилился ветер, порывы которого будут достигать до 20-25 м/с по Москве и области. В связи с этим Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Из-за ухудшения погоды Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) ввела режим повышенной готовности. При возникновении неполадок из-за непогоды или обрыве проводов более 440 бригад энергетиков готовы оперативно устранить ЧП и подать электроэнергию на социально значимые объекты.

Санкт-Петербург

Reuters

© Maxim Zmeyev

Сильный ветер в Санкт-Петербурге уже нанёс ущерб городскому хозяйству. По данным городского ГУ МЧС, повалены десятки деревьев, зафиксированы случаи падения рекламных стендов и строительных лесов, обрыва линий электропередач, повреждения кровли и автомобилей.

Накануне в Санкт-Петербурге также был побит суточный рекорд температуры, установленный в 1956 году. Воздух 18 декабря прогревался до +7,6 °С, что больше чем на градус выше прежнего максимального значения.

В Ленинградской области в течение последних суток прошёл сильный дождь (до 22 мм), ночью 19 декабря ветер усиливался до 25 м/с, а днём — до 28 м/с. Из-за угрозы наводнения были закрыты створки дамбы — уровень воды в Финском заливе поднялся выше двух метров. Несмотря на меры предосторожности, в Сестрорецке были подтоплены улицы.

Ближе к вечеру в пресс-службе комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщила об открытии затворов на Финском заливе после того как риск наводнения миновал. В центре «Фобос» отметили, что циклон постепенно будет смещаться на север, унося непогоду в Карелию.

Не последний рекорд

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что жителям столичного региона в ближайшие дни не стоит ожидать сильных похолоданий, более того возможно возвращение рекордно тёплой погоды.

«Ожидается ещё одна волна тёплой погоды, она придётся на 23—24 декабря. Не исключено, что для этих дат температура будет близка к климатическим рекордам. Поэтому не исключено, что в Москве будет установлен ещё один или даже не один температурный рекорд», — пояснила синоптик.

В эти дни через столицу пройдёт следующий атлантический циклон. Возможны небольшие осадки, переходящие в мокрый снег. В дневные часы воздух может прогреться до +3…+5 °С.

Ближе к концу года ожидается похолодание, но не сильное, отметила Позднякова: «На смену очень тёплой погоде всегда приходит более холодная. Будет ли она с каким-то количеством снега? Модели показывают, что небольшое количество снега перед Новым годом выпадет, поэтому скорее всего Новый год будет с небольшим, но всё-таки снегом», — рассказала главный специалист Московского метеобюро.

АГН «Москва»

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в последнюю пятидневку года существует возможность выпадения снега. «Но только возможность», — отметил он.

Вместе с тем, Вильфанд отметил, что в столичный регион рано или поздно придёт «настоящая зима»: «У меня всё время спрашивают, будет ли возможность покататься на коньках, лыжах. Пока погода тёплая, у москвичей как раз есть время заточить коньки и навострить лыжи. Потом, когда похолодает, времени уже не будет».

Тёплый декабрь

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, из-за рекордных температурных показателей (включая ожидаемые в ближайшую неделю тёплые дни) синоптики исходят из того, что среднемесячная температура декабря, скорее всего, будет минимум 4—5 °C.

Согласно прогнозу Росгидромета, в выходные в дневные часы столбики термометров продолжат подниматься выше нулевой отметки. В субботу, 21 декабря, ожидается около 0...+2°C, на юге области воздух будет прогреваться до +4 °C. В ночные часы температура не будет опускаться ниже -3 °C. В ночь на 22 декабря прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

«Но снежного покрова до 27 числа мы не ждём никакого: ни временного, ни устойчивого», — подчеркнул синоптик.

В первой половине недели днём в Москве и области ожидаются плюсовые температуры и небольшие осадки. По словам Юрия Варакина, климатическая норма для этой декады декабря -6...-8 °C, то есть показатели превысят норму на 8-10 градусов.

«Практически до 27 числа температура будет от +1 °C до +4 °C в дневные часы в Москве, и ночью от 0 °C до +3 °C, то есть она будет соответствовать больше первым числам ноября, но никак не третьей декаде декабря», — отметил синоптик.