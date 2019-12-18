В РАН рассказали о предстоящих зимах в России

Короткая ссылка
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с kp.ru оценил будущее зим в России.
В РАН рассказали о предстоящих зимах в России
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Мы движемся в сторону европейской зимы», — сказал он.

По его мнению, со временем зима в России станет мягче, а перепады температур между летом и зимой существенно сократятся.

«То есть температура будет зимой около 0 ˚С, -5 ˚С, ну, морозы -10 ˚С. Скоро это, в общем-то, станет реальностью. Потому что меняется климат и мы движемся в этом направлении», — пояснил он.

Как отметил Семёнов, меняются сроки перехода температуры через ноль, поэтому сельскому хозяйству, например, придётся адаптироваться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН оценил заявления синоптиков об аномальной погоде в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить