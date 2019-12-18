В РАН рассказали о предстоящих зимах в России

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с kp.ru оценил будущее зим в России.

«Мы движемся в сторону европейской зимы», — сказал он.

По его мнению, со временем зима в России станет мягче, а перепады температур между летом и зимой существенно сократятся.

«То есть температура будет зимой около 0 ˚С, -5 ˚С, ну, морозы -10 ˚С. Скоро это, в общем-то, станет реальностью. Потому что меняется климат и мы движемся в этом направлении», — пояснил он.

Как отметил Семёнов, меняются сроки перехода температуры через ноль, поэтому сельскому хозяйству, например, придётся адаптироваться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН оценил заявления синоптиков об аномальной погоде в стране.