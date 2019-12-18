Спасатели предупредили об усилении ветра до 28 м/с в Петербурге
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По данным Северо-Западного УГМС, ветер может усилиться до 25—28 м/с.
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