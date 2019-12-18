Спасатели предупредили об усилении ветра до 28 м/с в Петербурге

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге в четверг, 19 декабря. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным Северо-Западного УГМС, ветер может усилиться до 25—28 м/с.

Граждан призвали проявлять особую внимательность. Рекомендуется ограничить пребывание у шатких конструкций, в том числе у рекламных щитов, плохо закреплённых объектов. Нежелательно парковать автомобили у деревьев.

Также стало известно, что 19 и 20 декабря в Нижегородской области ожидаются порывы ветра до 17—22 м/с, метель и гололёд. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное МЧС.

На трассах федерального, регионального и местного значения возможен рост количества ДТП, возникновение заторов, нарушения в работе транспорта.

Ранее в РАН рассказали о предстоящих зимах в России.