В Москве 19 декабря ожидается до +6 °С
По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха в столице составит +4...+6 °С.
Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки.
Ветер западный, 7—12 м/с, местами порывы до 15—20 м/с.
18 декабря в Москве был побит температурный рекорд 133-летней давности, когда в 20:00 столбики термометров в столице поднялись до +5,4 °С.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с kp.ru рассказал, какие зимы ожидаются в будущем в России.