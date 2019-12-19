В Москве 19 декабря ожидается до +6 °С

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В Москве в четверг, 19 декабря, ожидается до +6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха в столице составит +4...+6 °С.

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки.

Ветер западный, 7—12 м/с, местами порывы до 15—20 м/с.

18 декабря в Москве был побит температурный рекорд 133-летней давности, когда в 20:00 столбики термометров в столице поднялись до +5,4 °С.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с kp.ru рассказал, какие зимы ожидаются в будущем в России.

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