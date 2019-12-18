В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром.
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указывается в заявлении.

Отмечается, что предупреждение в столице действует до 12:00 20 декабря. 

Ранее синоптик федерального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о возможных 30-градусных морозах на Урале в новогоднюю ночь.

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