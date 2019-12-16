Синоптики предупредили о похолодании до -30 °С на Урале

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Синоптик федерального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко в беседе с URA.RU рассказала о наступлении 30-градусных морозов на Урале, которые, возможно, выпадут на новогоднюю ночь.
Синоптики предупредили о похолодании до -30 °С на Урале
  • РИА Новости

«Похолодания до -30 °С будут, но не факт, что они выпадут на конец года. 21—23 декабря ожидаются холода, но после начнутся погодные колебания, поэтому точно сказать, будут ли холода на Новый год, мы не можем», — пояснила Шепоренко.

По данным Гидрометцентра, к концу недели в Курганском, Челябинском и Тюменском регионах температура упадёт до -18 °С. В Пермском крае средний показатель термометра опустится до -16 °С. В ХМАО, ЯНАО и Свердловской области средним показателем будет -21 °С.

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