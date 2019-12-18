В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 18 декабря. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве побит рекорд 133-летней давности. На базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далёкого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали +5,3 °С. Сегодня в 20:00 столбики термометров поднялись до +5,4 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Метеоролог отметил, что нынешний показатель установил рекорд температуры для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура в Москве побила рекорд 1956 года.