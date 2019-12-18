Температура в Москве побила рекорд 1956 года

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Температура воздуха в Москве побила по теплу рекорд 1956 года, поднявшись до +2,9 °C. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Температура в Москве побила рекорд 1956 года
  • РИА Новости

«Сегодня у нас 18 декабря, прежде максимальная температура на станции ВДНХ отмечалась в 1956 году, она составляла +2,8 °C. На 12:00 было +2,9 °C», — цитирует синоптика ТАСС.

По её словам, максимальные значения прогнозируются поздно вечером.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части страны тем, что туда поступают очень тёплые воздушные массы из южной Атлантики и со Средиземного моря. 

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