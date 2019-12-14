Синоптик назвал причины потепления в европейской части России

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о причинах аномального потепления в европейской части России, прогнозируемого на ближайшие дни.

«По климату раньше мы отставали как будто бы примерно на месяц, а вот с ближайших дней отставание начнётся на полтора месяца. Температура в центре европейской части России будет превышать норму на 7—8 градусов. Это связано с тем, что в ближайшие дни, начиная с завтрашнего вечера, в европейскую Россию будут поступать очень тёплые воздушные массы из южной Атлантики и со Средиземного моря. И мы прогнозируем, что дневная температура будет положительной начиная с завтрашнего дня — +1…+3 °С. А в начале следующей недели, вплоть до четверга, ожидается дневная температура +2…+5 °С, а ночная — +0…+1°С», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что солнечные лучи в принципе «сейчас не играют никакой роли».

«Энергия их сейчас минимальная. Повторяю, дата солнцестояния наступит через неделю. Поэтому солнце, находясь над горизонтом, никак не влияет на температуру. Поэтому практически нет суточного хода и температура днём и ночью будет почти одинаковая. С завтрашнего дня прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. Ближайшее похолодание наступит только на следующей неделе в пятницу», — добавил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в европейской части России в ближайшие дни ожидается аномальная погода.