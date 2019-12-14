Синоптики прогнозируют аномальную погоду в европейской части России

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В европейской части России в ближайшие дни ожидается резкое потепление. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют аномальную погоду в европейской части России
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«Температура превысит свои обычные для этого времени значения на 5—8° и больше будет походить на ноябрьскую», — заявили в метеослужбе.

Отмечается, что причиной погодной аномалии будут атлантические циклоны.

Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за сильного ветра и непогоды.

Также «Газета.Ru» со ссылкой на синоптиков сообщала, что в столице 14 декабря прогнозируется до +1 °С.

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