В Петербурге сообщили, что угроза наводнения миновала
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Как передаёт Nation News, затворы были открыты после того, как миновал риск наводнения.
18 декабря работники комплекса защитных сооружений на Финском заливе в Санкт-Петербурге закрыли затворы от наводнения из-за обещанных синоптиками усиления ветра и неблагоприятных осадков.
Ранее Пятый канал сообщал, что на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился сильный шторм, во время которого порывы ветра достигали 28 м/с.