В Петербурге сообщили, что угроза наводнения миновала

Пресс-служба комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщила об открытии затворов на Финском заливе после шторма.

Как передаёт Nation News, затворы были открыты после того, как миновал риск наводнения.

18 декабря работники комплекса защитных сооружений на Финском заливе в Санкт-Петербурге закрыли затворы от наводнения из-за обещанных синоптиками усиления ветра и неблагоприятных осадков.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился сильный шторм, во время которого порывы ветра достигали 28 м/с.