В Петербурге сообщили, что угроза наводнения миновала

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Пресс-служба комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщила об открытии затворов на Финском заливе после шторма.
В Петербурге сообщили, что угроза наводнения миновала
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Как передаёт Nation News, затворы были открыты после того, как миновал риск наводнения.

18 декабря работники комплекса защитных сооружений на Финском заливе в Санкт-Петербурге закрыли затворы от наводнения из-за обещанных синоптиками усиления ветра и неблагоприятных осадков.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился сильный шторм, во время которого порывы ветра достигали 28 м/с. 

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