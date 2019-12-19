В Москве вновь побит температурный рекорд
- АГН «Москва»
«Температурный рекорд был побит вчера и уже побит сегодня. Вчера максимальная температура в Москве достигла +5,6 °С, что на 0,3 выше рекорда 1886 года, а сегодня в три часа ночи было +6,5 °С», — цитирует РИА Новости специалиста.
По его словам, рекорд 1982 года для 19 декабря составлял +5,6 °С.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра писала, что в Москве в четверг, 19 декабря, ожидается до +6 °С.
В Москве был побит рекорд 133-летней давности для 18 декабря, когда было зафиксировано +5,3 °С.