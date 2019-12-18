В Петербурге закрыли парки и скверы из-за непогоды

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В Санкт-Петербурге закрыли парки и скверы из-за непогоды, сообщает Newinform со ссылкой на городской комитет по благоустройству.
В Петербурге закрыли парки и скверы из-за непогоды
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С 17:00 прекращён доступ в Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Гражданам советуют не парковать автомобили под деревьями и избегать прогулок в парках, садах и скверах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу.

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский в беседе с URA.RU рассказал о причинах резких температурных скачков зимой в России.

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