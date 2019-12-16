Метеоролог объяснил резкие перепады температуры зимой

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Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский в беседе с URA.RU рассказал о причинах резких температурных скачков зимой в России.
Метеоролог объяснил резкие перепады температуры зимой
  • РИА Новости

По его словам, температурные колебания происходят в связи с изменениями климата.

«Глобальное потепление передвигается в сторону глобального похолодания. Когда эта перестройка полностью произойдёт, начнётся похолодание», — объяснил он.

Он отметил, что уже в 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климата.

Специалист также сообщил, что аномальное потепление, ожидающее европейскую часть России, связано с изменением зональных потоков.

Ранее progorod43.ru сообщал, что синоптики предупредили о сильном снегопаде в Кировской области.

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