Переход на более адресную помощь: Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Владимир Путин подписал указ, который с 1 января 2020 года отменяет выплату пособий на детей до трёх лет в размере 50 рублей ежемесячно для определённых категорий граждан. Эта мера была введена в 1994 году и с тех пор потеряла свою актуальность, отмечают в Госдуме. Кроме того, в начале следующего года вступает в силу другая норма, которая предусматривает выделение дотаций нуждающимся семьям в размере прожиточного минимума на первого и второго ребёнка до трёх лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей. Соответствующий указ вступит в силу 1 января 2020 года. При этом отмечается, что те, кто начнёт получать эти пособия до начала следующего года, сохранят право на выплаты и после вступления новой нормы в действие.

Отметим, что подписанный Владимиром Путиным документ признаёт утратившим силу президентский указ от 1994 года, который предполагал выплату пособия (50 рублей) работающим матерям, женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, а также неработающим жёнам сотрудников МВД и МЧС в отдалённых гарнизонах и областях, где отсутствует возможность их трудоустройства.

Более обширная поддержка

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT пояснил, что выплата в размере 50 рублей давно уже не была актуальной.

«Много лет в России действовала мера социальной поддержки, которую определил своим указом ещё президент Ельцин — ежемесячно выплачивались 50 рублей на каждого ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет. Конечно, 50 рублей — это смешная сумма», — отметил Нилов.

В результате дискуссий на эту тему были введены новые нормы поддержки, но «с учётом критериев нуждаемости», отметил депутат.

«Теперь в том случае, если в семье есть дети, и среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте, то ежемесячно до достижения трёх лет семья будет на ребёнка получать пособие в размере прожиточного минимума, установленного для ребёнка в соответствующем субъекте», — пояснил он.

Соответствующий закон был подписан в августе 2019 года и вступит в силу с 1 января 2020 года. В отличие от указа 1994 года, где перечислялись группы граждан, которые могли рассчитывать на финансовую помощь, теперь необходимость оказания поддержки семье определяется доходом семьи и прожиточным минимум в конкретном регионе. К тому же новые нормы применяются при рождении первого и второго ребёнка. СМИ сообщали, что средний размер дотации по стране составит около 10—11 тыс. рублей.

«Так как эта норма была законодательно закреплена, соответственно, тот указ президента, который ранее действовал и определял меру поддержки в 50 рублей, утратил свою силу», — заключил Нилов.

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«Более адресная помощь»

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что новый подход к выплатам нуждающимся семьям будет более адресным, а получаемые дотации — более значительными.

«Помощь теперь станет адресной и будет предназначена малообеспеченным семьям, коими считаются семьи, доход которых на члена семьи составляет два и менее прожиточных минимума. Конечно, адресность помощи — это большое благо, тем более что та сумма, которая будет выплачиваться, действительно позволит рассчитывать на то, что на эти деньги можно воспитывать и кормить детей», — пояснила она в беседе с RT.

Она также добавила, что по её мнению, в демографической политике «большая часть мер должна быть именно адресного характера», поскольку это важно и для государства, и для самих семей.

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Ранее Волынец в беседе с RT отмечала, что закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для нуждающихся семей позволит стимулировать рост рождаемости в стране.

«Нужно усиливать эти программы, углублять их и выплачивать не только за первого и второго ребёнка, но и за последующих тоже. Как сказал сам президент, многодетная семья должна стать в России модной. Мы считаем, что она как минимум должна быть нормой. Для этого необходимо выплачивать за всех детей, сколько бы их ни было», — подчеркнула председатель Национального родительского комитета.

Кроме того, в июле 2019 года Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки многодетных семей, который предполагает финансовую помощь для погашения задолженности по ипотеке. На неё могу рассчитывать те семьи, в которых после 1 января 2019 года появился третий ребёнок и последующие дети. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, в текущем году такую помощь могут получить около 30 тыс. семей.

Таким семьям из федерального бюджета будет выделяться по 450 тыс. рублей. Если задолженность по ипотеке уже меньше этой суммы, то оставшиеся средства будут направлены на погашение процентов.