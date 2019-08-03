В родительском комитете оценили закон о повышении пособий по уходу за детьми
- © pixabay.com
«Этих изменений очень ждали. Национальный родительский комитет и я лично полностью поддерживаем эту инициативу. Мы, как родители и как люди, которые лоббируют эти инициативы, знаем, что это является огромным подспорьем для семей с детьми», — сообщила эксперт.
Она подчеркнула, что этот закон является значительным фактором стимулирования роста рождаемости в стране.
«Нужно усиливать эти программы, углублять их и выплачивать не только за первого и второго ребёнка, но и за последующих тоже. Как сказал сам президент, многодетная семья должна стать в России модной. Мы считаем, что она как минимум должна быть нормой. Для этого необходимо выплачивать за всех детей, сколько бы их ни было», — добавила Волынец.
Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для отдельных категорий семей.