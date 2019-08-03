В родительском комитете оценили закон о повышении пособий по уходу за детьми

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Кирилл Горшенин
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
В родительском комитете оценили закон о повышении пособий по уходу за детьми
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«Этих изменений очень ждали. Национальный родительский комитет и я лично полностью поддерживаем эту инициативу. Мы, как родители и как люди, которые лоббируют эти инициативы, знаем, что это является огромным подспорьем для семей с детьми», — сообщила эксперт.

Она подчеркнула, что этот закон является значительным фактором стимулирования роста рождаемости в стране.

«Нужно усиливать эти программы, углублять их и выплачивать не только за первого и второго ребёнка, но и за последующих тоже. Как сказал сам президент, многодетная семья должна стать в России модной. Мы считаем, что она как минимум должна быть нормой. Для этого необходимо выплачивать за всех детей, сколько бы их ни было», — добавила Волынец.

Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для отдельных категорий семей.

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