Путин подписал закон о повышении пособий для семей с детьми
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, предусматривается повышение пособий за рождение первого или второго ребёнка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте.
Кроме того, теперь семьи смогут получать материальную поддержку в течение трёх лет после рождения ребёнка.
Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Ранее Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.
В мае глава Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров в беседе с НСН выразил мнение, что новые правила получения детских пособий в любом городе России могут облегчить получение материальной помощи для граждан, которые не живут по месту прописки и работают в других районах или регионах.