Путин подписал закон о повышении пособий для семей с детьми

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, предусматривается повышение пособий за рождение первого или второго ребёнка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте.

Кроме того, теперь семьи смогут получать материальную поддержку в течение трёх лет после рождения ребёнка.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.

В мае глава Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров в беседе с НСН выразил мнение, что новые правила получения детских пособий в любом городе России могут облегчить получение материальной помощи для граждан, которые не живут по месту прописки и работают в других районах или регионах.

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