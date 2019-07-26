Совфед одобрил закон о повышении пособий для семей с детьми

Совет Федерации на заключительном пленарном заседании 26 июля одобрил закон, который изменяет критерий нуждаемости и позволяет большему числу семей получать пособие за первого или второго ребёнка.

Как сообщает РИА Новости, документ был подготовлен правительством России.

Закон предусматривает повышение ежемесячной выплаты за рождение первого или второго ребёнка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте.

Также для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет в размере прожиточного минимума.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении пособий по уходу за детьми.