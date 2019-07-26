Совфед одобрил закон о повышении пособий для семей с детьми
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, документ был подготовлен правительством России.
Закон предусматривает повышение ежемесячной выплаты за рождение первого или второго ребёнка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте.
Также для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет в размере прожиточного минимума.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении пособий по уходу за детьми.