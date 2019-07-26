Совфед одобрил закон о повышении пособий для семей с детьми

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Совет Федерации на заключительном пленарном заседании 26 июля одобрил закон, который изменяет критерий нуждаемости и позволяет большему числу семей получать пособие за первого или второго ребёнка.
Совфед одобрил закон о повышении пособий для семей с детьми
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, документ был подготовлен правительством России. 

Закон предусматривает повышение ежемесячной выплаты за рождение первого или второго ребёнка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте.

Также для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет в размере прожиточного минимума. 

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении пособий по уходу за детьми.

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