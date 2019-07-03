Пособие на детей в Крыму станет ежемесячным

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Пособие на ребёнка, в том числе одиноким матерям, станет ежемесячным в Крыму с июля 2019 года.
Пособие на детей в Крыму станет ежемесячным
  • pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства труда и социальной защиты.

Ранее такую выплату производили раз в квартал. Это была сумма на три месяца.

На ребёнка в семьях, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в республике, будет выплачиваться 600,15 рубля ежемесячно.

На ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов или если взыскание алиментов невозможно, — 900,73 рубля, на ребёнка одинокой матери — 1800,46 рубля.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии увеличат размер ежемесячного пособия по уходу за детьми-инвалидами.

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