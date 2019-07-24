Госдума приняла закон о повышении пособий по уходу за детьми

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Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пособий по уходу за детьми для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Госдума приняла закон о повышении пособий по уходу за детьми
  • © pixabay.com

Соответствующие поправки к федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Теперь закон предусматривает увеличение ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка до двукратной величины прожиточного минимума.

Кроме того, согласно принятым поправкам, семьи смогут получать материальную помощь в течение трёх лет после рождения ребёнка.

Ожидается, что такая мера позволит оказать поддержку 70% российских семей.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам прямой линии подписал поручение об увеличении размера пособий для малообеспеченных семей с детьми от полутора до трёх лет.

РИА Новости Крым также передавало, что с июля 2019 года жители региона будут получать ежемесячное пособие на ребёнка.

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