Госдума приняла закон о повышении пособий по уходу за детьми
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Соответствующие поправки к федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Теперь закон предусматривает увеличение ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка до двукратной величины прожиточного минимума.
Кроме того, согласно принятым поправкам, семьи смогут получать материальную помощь в течение трёх лет после рождения ребёнка.
Ожидается, что такая мера позволит оказать поддержку 70% российских семей.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам прямой линии подписал поручение об увеличении размера пособий для малообеспеченных семей с детьми от полутора до трёх лет.
РИА Новости Крым также передавало, что с июля 2019 года жители региона будут получать ежемесячное пособие на ребёнка.