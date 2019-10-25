В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, взявшим на воспитание детей-сирот

Короткая ссылка
В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, которые взяли на воспитание детей-сирот. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное заксобрание.
В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, взявшим на воспитание детей-сирот
  • Pixabay

Ежемесячное пособие увеличили на 4,3%, до 8,4 тыс. рублей.

Дополнительные вознаграждения за особые условия труда возросли до 1,3 тыс. рублей, за передачу на воспитание в приёмную семью второго ребёнка и за каждого последующего ребёнка — до 1,7 тыс.

В связи с индексацией на выплаты пособия взявшим на воспитание детей-сирот в 2019 году дополнительно понадобится 149,2 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области прошёл форум для замещающих семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить