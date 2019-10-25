В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, взявшим на воспитание детей-сирот

В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, которые взяли на воспитание детей-сирот. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное заксобрание.

Ежемесячное пособие увеличили на 4,3%, до 8,4 тыс. рублей.

Дополнительные вознаграждения за особые условия труда возросли до 1,3 тыс. рублей, за передачу на воспитание в приёмную семью второго ребёнка и за каждого последующего ребёнка — до 1,7 тыс.

В связи с индексацией на выплаты пособия взявшим на воспитание детей-сирот в 2019 году дополнительно понадобится 149,2 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области прошёл форум для замещающих семей.