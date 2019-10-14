В Подмосковье прошёл форум для замещающих семей

В Московской области прошёл форум для замещающих семей, сообщает телеканал «360».

«Сегодня форум посвящён последним проектам Министерства образования Московской области, которые мы внедряем в нашу практику вместе с приёмными родителями и некоммерческими организациями», — заявила замглавы ведомства Елена Болатаева.

Особо организаторы выделили тему развития школ для приёмных семей.

Как рассказала Болатаева, в муниципалитетах набирает популярность наставничество, когда семья, которая только взяла приёмного ребёнка, получает наставников в виде опытной семьи.

«Конечно, есть органы опеки и службы сопровождения, но очень важно чувствовать себя равным среди равных, чувствовать поддержку такого же, как ты», — пояснила она.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что правительство Хабаровского края направит почти 100 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот в 2019 году.