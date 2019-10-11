Минтруд предложил изменить условия выплат пособий по уходу за ребёнком

В Минтруде подготовили законопроект, предусматривающий изменение условий получения пособий по уходу за ребёнком.

Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

В ведомстве внесли предложение о том, что «в случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребёнком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком прекращается».

В августе российский лидер Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка за счёт изменения критерия нуждаемости.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT этот закон.