В Москве рассказали о поддержке приёмных семей

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В столице рассказали о программе по имущественной поддержке приёмных семей, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве рассказали о поддержке приёмных семей
  • Pixabay

Во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. Пилотный проект по поддержке приёмных семей действует в столице с 2014 года, напоминает портал мэра и правительства Москвы.

В соответствии с программой приёмные родители могут получить в безвозмездное пользование многокомнатную квартиру, а также пройти обучение в одной из 42 школ приёмных родителей. Семьи получают выплаты на содержание детей, а также ежемесячную материальную помощь. Им возмещаются расходы по оплате ЖКУ и телефонной связи, предоставляется бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте. Дополнительно дети-сироты ежегодно обеспечиваются путёвками для отдыха.

Также Москва предоставляет приёмным родителям бесплатную юридическую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. Для получения услуги приёмные родители могут обратиться в 57 государственных организаций.

В настоящее время в Москве зарегистрированы 20 477 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 19 034 ребёнка живут в семьях и 1443 — в центрах содействия семейному воспитанию.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прошёл форум для замещающих семей.

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