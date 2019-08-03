Семейная поддержка: Путин подписал закон о пособиях на детей

Владимир Путин указом расширил перечень семей, которые смогут претендовать на ежемесячные выплаты по рождению первого и второго ребёнка. Теперь пособия будут выплачивать семьям, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя. Глава государства также уточнил понятие запрещённых к обороту спецсредств и вывел из этого понятия многие приспособления, которые находятся в свободной продаже. Ещё одним указом президент упростил получение права на временное проживание в России ряду иностранных лиц, в том числе жителей Украины.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя. Указанные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон расширит перечень семей, которые смогут получать выплаты на детей. Раньше ежемесячные пособия полагались тем семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, действующего среди трудоспособного населения в регионе.

Новый порядок гласит, что выплаты будут полагаться тем семьям, в которых среднедушевой доход оказался ниже двукратного размера прожиточного минимума.

Кроме того, выплаты можно будет получать в течение трёх лет со дня рождения ребёнка, а не полутора, как это было раньше.

Также по теме По итогам прямой линии: Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам прямой линии. Среди них — повышение пособий для малообеспеченных семей с...

Отметим, что сейчас размер этого пособия составляет 50 рублей, однако в будущем эта сумма должна вырасти до размера прожиточного минимума, принятого в регионе.

Соответствующая мера вошла в список распоряжений президента по итогам состоявшейся в июне 2019 года прямой линии. Список этих поручений был опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, с 1 января 2020 года следует установить ежемесячные выплаты гражданам, «находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определённом в субъекте Российской Федерации».

Соответствующие меры, как отмечается в документе, должны быть приняты, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определённую в субъекте Российской Федерации.

Как сказал Путин в ходе прямой линии, нововведения позволят распространить эти меры поддержки на 70% семей.

Шпионские устройства

Наряду с законом о выплатах семьям Путин подписал ряд других документов. В частности, глава государства утвердил законы, разъясняющие понятие «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Согласно документу, к таким приспособлениям не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно путём доработки или иным способом не добавлены новые свойства, позволяющие получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя.

Предпосылки для этих изменений также были обозначены в ходе прямой линии с президентом, но раньше, в 2017 году. Тогда корреспондент RT Илья Петренко задал главе государства вопрос о курганском фермере Евгении Васильеве, которого судили за незаконный оборот спецсредств.

Напомним, Васильев приобрел в китайском интернет-магазине GPS-трекер, с помощью которого он собирался отслеживать передвижения своей коровы. Позднее выяснилось, что в конструкции устройства есть скрытый микрофон. Следственный комитет обвинил Васильева в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Когда президенту рассказали об этой истории, он признал, что не понимает суть претензий к фермеру.

«Я даже не знаю, что есть такая статья. Я обязательно посмотрю в отношении и статьи в целом, и этих конкретных людей, о которых вы сказали. По поводу того, что нельзя прикрепить к корове. В первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чём проблема, связанная с коровой... Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT.

Вид на жительство и временное проживание

Ещё одним документом Путин утвердил изменения в федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые предусматривают упрощение ряда действующих порядков.

В частности, документ включил граждан Украины в перечень лиц, которые могут получить разрешение на временное проживание в России вне зависимости от установленных правительством квот.

Так, разрешение на временное проживание в РФ могут выдать без правительственной квоты, если его запросят, граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами или получившие временное убежище в России.

В дополнение к этому, закон сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание с шести до четырех месяцев

Кроме того, закон расширяет перечень категорий иностранцев, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. В этот список вошли люди, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР, родившиеся в России дети, усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в России, иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР.

Этот порядок также распространится на высококвалифицированных специалистов и их семьи, а также квалифицированных специалистов, проработавших в России по специальности не меньше полугода.