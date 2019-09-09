В России в 2020 году могут увеличить детские пособия

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Правительство в 2020 году выделит на выплату пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка 150 млрд рублей, размер пособия вырастет на 7% — до 12 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на расчёты Минтруда.
В России в 2020 году могут увеличить детские пособия
  • РИА Новости

Как отмечается, ведомство направило региональным властям правительственную телеграмму с предварительными расчётами распределения субвенции на соответствующие ежемесячные выплаты.

Ожидается, что размер пособия по России в следующем году увеличится с 11,2 тыс. рублей до 12 тыс. рублей (на 7%).

Общая сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м.

Как указывается, в настоящее время ежемесячные выплаты на первого ребёнка получают семьи, где доход не превышает полутора прожиточных минимумов на взрослого, пока малышу не исполнится полтора года.

Летом президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам прямой линии, среди которых было в том числе повышение пособий для малообеспеченных семей с детьми от полутора до трёх лет. 

В конце июля Госдума приняла закон, который позволяет большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка. 

Позднее глава государства подписал соответствующий закон.

Подробнее — в материале RT.

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