«Собрана достаточная доказательственная база»: экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг, задержанный в марте в одном из аэропортов Москвы, признался в мошенничестве. Следствие утверждает, что собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к вменяемым ему преступлениям. В начале года Горринг получил широкую известность благодаря скандальной видеозаписи, на которой он в режиме прямой трансляции в интернете рассказывал о личных отношениях с подчинёнными и высказывал публичные угрозы. После этой публикации Горринг был уволен, а в руководстве госкомпании произошли крупные перестановки.

Экс-заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг, прежде известный под именем Руслан Ганижев, признал вину в мошенничестве, заявили в Следственном комитете России.

В ведомстве уточнили, что расследование в отношении Горринга завершено. Бывший топ-менеджер «Росгеологии» обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.

По информации следствия, Горринг (в то время — Ганижев) получил от некоего предпринимателя 19 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса на территории одного из районов Подмосковья. В этот период Горринг находился в статусе доверенного лица председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина.

Как уточнили в СК, с июня 2009 по сентябрь 2010 года требуемую сумму переводили на счета фирм-однодневок. Когда предприниматель перестал отправлять деньги, Горринг при личной встрече потребовал у бизнесмена ещё 5 млн рублей.

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В феврале 2011 года Горринг получил запрошенную сумму, которую он в итоге должен был передать председателю совета депутатов Газейкину. Горринга задержали, и в ходе последовавшего за этим допроса он дал признательные показания и оказался под подпиской о невыезде.

Тем не менее Горринг впоследствии скрылся от следствия и оказался в розыске. Газейкин за свою деятельность получил реальный срок заключения. Находясь в розыске, Руслан Ганижев сменил имя, став Русланом Горрингом. Аналогичным образом поступили его ближайшие родственники.

Несколько лет спустя стартовала карьера Ганижева-Горринга в российском государственном холдинге «Росгеология», объединяющем геологоразведочные госпредприятия страны.

Он начал работу в компании в 2015 году на должности первого заместителя гендиректора, руководителя операционного блока. В октябре 2018-го стал ответственным за блок развития и коммерческой деятельности.

Кроме того, как впоследствии удалось выяснить RT, с осени 2018 года Горринг был директором компаний ОАО «Краснодарнефтегеофизика», АО «Зарубежгеология» и ООО «РГ-Экология». Из базы «Контур.Фокус» следует, что эти предприятия занимаются геологоразведкой, а также инженерными изысканиями.

При этом «РГ-Экология» была подрядчиком «Росгеологии» в соответствии с 3,5-миллиардным госконтрактом на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Скандальный ролик

Широкую известность Горрингу принёс видеоролик, появившийся в интернете 28 января 2019 года. На этой четырёхминутной записи экс-замглавы «Росгеологии» во время стрима многопользовательской онлайн-игры якобы делился со зрителями подробностями личных отношений с подчинёнными, угрожал физической расправой другим участникам игры и рассказывал о предстоящей встрече с одним из крупных российских бизнесменов.

День спустя Горринга уволили с поста замглавы «Росгеологии» в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга.

Тогда поведение Горринга на скандальной видеозаписи охарактеризовали как «мужскую браваду».

«Это была мужская бравада в пылу игры, эмоций. Но даже в пылу игры так делать было нельзя. И это его не оправдывает», — пояснял RT советник руководителя «Росгеологии» Антон Сергеев.

В марте уволенного экс-замглавы «Росгеологии» по подозрению в мошенничестве задержали в одном из столичных аэропортов при участии сотрудников трёх силовых ведомств — СК, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел.

Кроме того, в свете этих событий глава Минприроды распорядился провести в «Росгеологии» проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также топ-менеджмента компании.

В ходе последовавших за этим событий в «Росгеологии» сменилось руководство. С поста главы госкомпании в конце марта уволили Романа Панова. Его место занял экс-глава Внешэкономбанка Сергей Горьков.