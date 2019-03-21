Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

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Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.

«Поступила директива правительства, Росимущество выпустило распоряжение», — цитирует её РИА Новости.

Как отмечается, Тарасенко курирует деятельность Росимущества.

Ранее следователи предъявили обвинение бывшему первому замдиректора «Росгеологии» Руслану Горрингу в мошенничестве в особо крупном размере.

В конце января Горринг был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео.

На видео, смонтированном из фрагментов трансляций онлайн-игры, бывший чиновник угрожал другим участникам виртуального сражения физической расправой, а также обсуждал нерабочие отношения с подчинёнными.

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