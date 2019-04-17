«Коммерсантъ» сообщил о возможных перестановках в правительстве России
Как отмечает издание, в результате данных изменений свой пост может покинуть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По данным источников, в мае Матвиенко должна встретиться с президентом России Владимиром Путиным и темой их беседы будет её возможный уход с нынешнего поста. При этом собеседники газеты указывают, что она может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России.
Заменить её в Совете Федерации может глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его собеседники издания называют наиболее вероятным кандидатом на данный пост.
Ранее стало известно, что руководителя «Росгеологии» Романа Панова отправили в отставку.
5 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Владимира Смолина от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.